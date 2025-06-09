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عصام الحضري يكشف سبب تواجده بكأس العالم للأندية

11:41 م الإثنين 09 يونيو 2025

عصام الحضري

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أعلن حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري سبب تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر الحضري من الدعوة التي تلقاها من فيفا لحضور البطولة، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مُذيلاً إياها بتعليق:"خالص الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على التقدير الدائم لكل أساطير اللعبة ودعوتي لحضور كأس العالم للأندية بأمريكا كواحدة من أهم الأحداث الدولية المقامة برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وسبق وشارك الحضري صاحب الـ 52 عاماً حاليًا بالبطولة بقميص الأهلي في نسخة 2005.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الأهلي بالمجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بجانب بورتو البرتغالي.

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