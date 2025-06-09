

قال حسين الشحات لاعب الأهلي إنه توقع مواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وأضاف الشحات خلال حوار مصور أجراه موقع الاتحاد الدولي "فيفا" معه ونُشر اليوم الإثنين:"الجميع كان يتوقع أن الأهلي سيواجه مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو غيرهما، وكان توقعي بأن الأهلي سيكون طرفًا في مواجهة الافتتاح ضد إنتر ميامي و هذا التوقع لم يأتِ من فراغ، بل نظرًا لمكانة الأهلي وقاعدته الجماهيرية الكبيرة وتاريخ مشاركاته المشرف في هذه البطولة، لذلك كان من المنطقي أن يكون جزءًا من هذا الحدث الذي سيكون تاريخيًا".

وعن مواجهة ميسي وإنتر ميامي قال لاعب الأهلي:"لا شك أن مواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم، والنجوم الآخرين في المباراة الافتتاحية تمثل حدثًا عظيمًا، هذه المباراة ستكون صعبة لكلا الفريقين، صحيح أن التوقعات قد تميل لصالح المنافس الذي سيحظى بميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره، بالإضافة إلى قوته المعروفة، مما يجعلها مباراة صعبة، ولكننا في الأهلي لا نعرف المستحيل".

وأتم صاحب الـ 32 عاماً تصريحاته بقوله:"نلعب دائمًا من أجل الفوز، هذه هي فلسفتنا ونحن على ثقة بأن جماهيرنا ستكون حاضرة بقوة كعادتها لتقديم الدعم وآمل أن نكون على قدر التوقعات وأن نحقق الفوز حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي كبير على المباريات التالية إنه حقًا حدث ضخم بكل المقاييس".

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي عند الثالثة من فجر يوم الأحد 15 يونيو المقبل.

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