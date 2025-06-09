حفل زفاف لاعب الأهلي السابق لؤي وائل

احتفل لاعب الأهلي السابق لؤي وائل مساء اليوم الإثنين بحفل زفافه بأحد فنادق القاهرة.

وشهد حفل الزفاف حضور لاعبي الأهلي السابقتين عمرو بركات ومحمود الجزار.

صاحب الـ 33 عاماً كان من ناشئين الأهلي ثم احترف بصفوف كي إف سي تورنهاوت ثم ليرس البلجيكي في موسم 13/14 قبل أن يعود للفريق الأول بالنادي الأهلي موسم 2014/15.

ورحلّ اللاعب الذي ينشط في مركز المدافع عن الأهلي في الموسم التالي لصفوف الإنتاج الحربي ومنه إلى الجونة قبل أن ينضم في موسم 22/23 لنادي المقاولون العرب.

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