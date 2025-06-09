ياسر إبراهيم يكشف سبب رغبته في مواجهة ميسي بكأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق الأهلي، ياسر إبراهيم، إنه يتمنى مواجهة النجم الأرجنتيني بصفوف إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي بكأس العالم للأندية.

ويفتتح الأهلي مشواره بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي عند الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو الجاري.

وأضاف ياسر إبراهيم، في تصريحات مصورة بثتها حسابات الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين:"أتمنى مواجهة ميسي؛ فاللعب أمامه شرف وتحد لأي لاعب في العالم".

وأشاد لاعب الأهلي بالأجواء الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية:"نعيش أجواءً رائعة فالنظام الجديد للبطولة يمنحنا دوافع إضافية ولأول مرة نخوض رحلة طويلة للمشاركة في بطولة رسمية ولكن كل الأمور ممتازة ومنظمة ونرغب في تحقيق ما يليق بتاريخ الأهلي".

وأوضح مدافع الأهلي أن أجمل اللحظات بالنسبة له في كأس العالم للأندية حين سجل هدفين بمرمى الهلال السعودي:"لحظات لا تُنسى ونحصل على طاقة ودوافع كبيرة بهذه المباريات"، قبل أن يشيد بالجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو:"بدأنا في تنفيذ أفكاره سريعًا ونعمل على التأقلم مع أسلوبه وهو يتعامل معنا بشكل احترافي".

وأتم صاحب الـ32 عامًا تصريحاته بقوله:"الصفقات الجديد تمثل إضافة وأي لاعب ينضم لنا يدخل الأجواء سريعًا فالروح طيبة بين اللاعبين والمنافسة دائمًا في صالح الفريق"، مشيدًا بجماهير الأهلي ووقفتهم معهم بالولايات المتحدة الأمريكية:"هم السند الحقيقي وننتظرهم في المدرجات ودعمهم دائمًا ما يصنع الفارق ونعدهم بتقديم كل ما لدينا لإسعادهم".

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2025 قد أوقعت الأهلي رفقة مجموعة تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي و بورتو البرتغالي.

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