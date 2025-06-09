مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

1 1
00:01

باتشوكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

5 1
21:45

التشيك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

4 3
21:45

ويلز

جميع المباريات

إعلان

من هو أدهم صالح لاعب سموحة الذي تُوفيّ متأثرًا بسرطان في الدم؟

07:56 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لاعب التنس بنادي سموحة الراحل أدهم صالح
  • عرض 10 صورة
    لاعب التنس بنادي سموحة الراحل أدهم صالح
  • عرض 10 صورة
    لاعب التنس بنادي سموحة الراحل أدهم صالح
  • عرض 10 صورة
    لاعب التنس بنادي سموحة الراحل أدهم صالح
  • عرض 10 صورة
    لاعب التنس بنادي سموحة الراحل أدهم صالح
  • عرض 10 صورة
    لاعب التنس بنادي سموحة الراحل أدهم صالح
  • عرض 10 صورة
    لاعب التنس بنادي سموحة الراحل أدهم صالح
  • عرض 10 صورة
    لاعب التنس بنادي سموحة الراحل أدهم صالح
  • عرض 10 صورة
    لاعب التنس بنادي سموحة الراحل أدهم صالح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تُوفيّ في وقت سابق من اليوم الإثنين بطل لعبة التنس بالمنتخب ونادي سموحة أدهم صالح متأثرًا بإصابته بمرض سرطان الدم.

وتميّز أدهم صالح منذ بداية مشواره للعبة التنس فتوّج ببطولات الجمهورية بداية من سن العاشرة كما حصد بطولة الجمهورية للتنس فردي وزوجي رجال عامي 2021 و 2022.

ووصل كذلك الراحل في عام 2020 إلى المربع الذهبي للدوري الممتاز لفئة الرجال، كما يعد بطل منتخب جامعة الإسكندرية للتنس خلال الفترة من 2017 حتى 2021.

وحصل الراحل على شهادة المستوى الأول في التدريب من الاتحاد الدولي للتنس الأرضي فيما كان عضوًا بلجنة الشباب بنادي سموحة خلال الفترة من 2021 حتى 2022.

وتخرج الراجل من كلية الأعمال جامعة الإسكندرية إذ كان يعمل كذلك محاسبًا في مكتب خاص بدولة الإمارات.

اقرأ أيضًا:
"بعد أيام قليلة".. اتحاد الكرة يعلن موعد فترات قيد اللاعبين في الموسم المقبل

مواعيد المباراة الأولى للفرق العربية في كأس العالم للأندية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وفاة أدهم صالح التنس سموحة وفاة لاعب سموحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة