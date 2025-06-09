من هو أدهم صالح لاعب سموحة الذي تُوفيّ متأثرًا بسرطان في الدم؟

تُوفيّ في وقت سابق من اليوم الإثنين بطل لعبة التنس بالمنتخب ونادي سموحة أدهم صالح متأثرًا بإصابته بمرض سرطان الدم.

وتميّز أدهم صالح منذ بداية مشواره للعبة التنس فتوّج ببطولات الجمهورية بداية من سن العاشرة كما حصد بطولة الجمهورية للتنس فردي وزوجي رجال عامي 2021 و 2022.

ووصل كذلك الراحل في عام 2020 إلى المربع الذهبي للدوري الممتاز لفئة الرجال، كما يعد بطل منتخب جامعة الإسكندرية للتنس خلال الفترة من 2017 حتى 2021.

وحصل الراحل على شهادة المستوى الأول في التدريب من الاتحاد الدولي للتنس الأرضي فيما كان عضوًا بلجنة الشباب بنادي سموحة خلال الفترة من 2021 حتى 2022.

وتخرج الراجل من كلية الأعمال جامعة الإسكندرية إذ كان يعمل كذلك محاسبًا في مكتب خاص بدولة الإمارات.

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