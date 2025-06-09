كتب - يوسف محمد:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عن المواعيد الخاصة بفترات قيد اللاعبين، خلال الموسم المقبل 2025-2025، على مختلف المستويات.

وأعلن الاتحاد المصري، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن فترة القيد الأولى ستكون بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري، حتى يوم 28 من الشهر ذاته وذلك لكل المراحل والمسابقات.

وقرر الاتحاد المصري أن يتم البدء في تسجيل القوائم الإضافية للفريق، فور اعتماد القوائم الأولى التي يتم تقديمها من قبل قبل الأندية، على أن يكون اليوم الأخير للتسجيل كالتالي:

- القسم الأول (يوم الأربعاء الموافق 6 - 8 - 2025)

- القسم الثاني (يوم الأحد الموافق 10 - 8 - 2025)

- القسم الثالث (يوم الثلاثاء الموافق 12 - 8 - 2025)

- القسم الرابع (يوم الاثنين الموافق 18- 8 - 2025)

- المراحل السنية والصالات (يوم الاثنين الموافق 18 - 8 - 2025)

- الكرة النسائية (يوم السبت الموافق 16- 8 - 2025)

وأوضح اتحاد الكرة أنه سيتم فتح فترة القيد الثانية، التي تتعلق بفترة الانتقالات الشتوية بداية من 1 يناير 2026، يستمر التسجيل حتى 8 فبراير من العام ذاته، منوهًا إلى أنه سيسمح للمراحل السنية (رجال وسيدات) والصالات والقسم الرابع، بتسجيل اللاعبين في الأسبوع الأول من الأشهر التالية (أكتوبر، نوفمبر وديسمبر)، بالإضافة إلى فترة القيد الطبيعية في يناير.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بداية من يوم 8 أغسطس من العام الجاري 2025.

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