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وفاة أدهم صالح لاعب نادي سموحة للتنس

07:38 م الإثنين 09 يونيو 2025

بطل لعبة التنس بالنادي ومنتخب مصر أدهم صالح

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أعلن نادي سموحة وفاة بطل لعبة التنس بالنادي ومنتخب مصر أدهم صالح.

وأشار نادي سموحة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أنه تقرر إيقاف جميع أنشطة وفعاليات التدريبات الخاصة بالفريق الأول، وقطاع المدارس، والفريق التجهيزي لقطاع التنس الأرضي بنادي سموحة، وذلك لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم؛ حدادًا على روح أدهم صالح، لاعب الفريق الأول للتنس، الذي وافته المنية.

وأتم النادي السكندري بيانه بالتنويه إلى أنه سيتم إيقاف اللعب في جميع ملاعب مجمع التنس الأرضي خلال فترة الحداد.

وكان اللاعب الراحل قد أعلن في وقت سابق إصابته بمرض سرطان الدم.

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