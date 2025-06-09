كتب - يوسف محمد:

انتقل علي زين لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى فريق فيزبريم المجري، بعقد لمدة عامين.

وأعلن نادي فيزبريم المجري، توقيع النجم المصري على عقود انتقاله إلى الفريق حتى عام 2027.

ويعد زين المصري الرابع في صفوف فيزبريم، حيث يضم الفريق المجري في صفوفه يحيى الدرع، بالإضافة إلى تعاقده مع كلاً من أحمد هشام دودو وأحمد عادل في وقت سابق.

ونجح زين في التتويج رفقة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بلقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية.

وسبق لصاحب الـ34 عاما، خوض العديد من التجارب الأوروبية، مثل المشاركة مع برشلونة الإسباني، دينامو بوخارست الروماني.

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