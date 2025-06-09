مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

التشيك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية -أندية

الأهلي

1 1
00:01

باتشوكا

جميع المباريات

إعلان

"بعقد لمدة عامين".. لاعب يد الأهلي ينتقل إلى الدوري المجري

06:38 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    علي زين
  • عرض 5 صورة
    شعار النادي الأهلي
  • عرض 5 صورة
    شعار الأهلي
  • عرض 5 صورة
    شعار النادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

انتقل علي زين لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى فريق فيزبريم المجري، بعقد لمدة عامين.

وأعلن نادي فيزبريم المجري، توقيع النجم المصري على عقود انتقاله إلى الفريق حتى عام 2027.

ويعد زين المصري الرابع في صفوف فيزبريم، حيث يضم الفريق المجري في صفوفه يحيى الدرع، بالإضافة إلى تعاقده مع كلاً من أحمد هشام دودو وأحمد عادل في وقت سابق.

ونجح زين في التتويج رفقة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بلقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية.

وسبق لصاحب الـ34 عاما، خوض العديد من التجارب الأوروبية، مثل المشاركة مع برشلونة الإسباني، دينامو بوخارست الروماني.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من أحمد شوبير على خسارة الأهلي من باتشوكا

"ثلاثة أضعاف راتبه".. منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي علي زين فيزبريم المجري انتقال لاعب الأهلي للمجر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة