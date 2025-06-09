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مفاجأة.. طلب جديد من ريبيرو بعد خسارة الأهلي من باتشوكا

02:54 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    فريق الأهلي
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    زيزو بقميص الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، طلب جديد من الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي مع نظيره باتشوكا 1\1، في مباراة ودية أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قبل أن يخسر بركلات الترجيح، وأحرز هدف الأحمر الوحيد محمود حسن تريزيجيه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن المدير الفني الإسباني، طلب إقامة مباراة ودية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، لتجهيز الفريق بشكل أكبر.

وأضاف المصدر، أن هناك محاولات حاليا، تجري من أجل توفير مباراة ودية أخرى للفريق بعد خوض مباراة باتشوكا المكسيكي، أمام أحد الفرق الأمريكية على أن تقام يوم 11 يونيو الجاري قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.

ويستعد الأهلي لبدء منافسات كأس العالم للأندية، فجر 15 يونيو، أمام إنتر ميامي، على أن يواجه بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

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الأهلي باتشوكا المكسيكي أخبار الأهلي مباراة الأهلي ريبيرو
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