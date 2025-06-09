كتب- محمد خيري:

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب على خسارة النادي الأهلي في المباراة الودية أمس أمام باتشوكا المكسيكي، بركلات الترجيح، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لبدء منافسات كأس العالم للأندية، فجر 15 يونيو، أمام إنتر ميامي، على أن يواجه بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وتعادل الأهلي مع نظيره باتشوكا 1\1، أحرزه محمود حسن تريزيجيه قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

كتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار لم يعجبنى ويفتقد إلى الخبرة.. الاتفاق على لعب ضربات ترجيح من علامة الجزاء في حال التعادل بين الاهلى وباتشوكا قبل أسبوع من بطولة كبيرة أمام فرق جيدة هو قرار ليس في صالح الأهلي".

أضاف: "لأن احتمالات فوز الأهلي أو تعادله في المباراة أمر جيد و لن يضر بالفريق ابداً، لكن احتمال الخسارة بركلات الترجيح يحبط الفريق ويصدّر الشك للاعبين والجهاز الفني الجديد والجماهير".

أكمل: "كنت أفضّل استمرار عماد النحاس و تأجيل قيادة المدرب الإسبانى لما بعد البطولة خاصة أنه مدرب قليل الخبرة رأس ماله أنه هزم الأهلي في دوري الأبطال وعماد النحاس نجح في إنهاء الموسم بشكل ممتاز".

وأوضح: "المحزن أن اللقاء أمام فريق غير مصنّف و ثامن الدوري المكسيكي".

واختتم تصريحاته: "عجبني اداء نجوم الزمالك السابقين (إمام عاشور وبن شرقى وزيزو وياسر إبراهيم) الذين لعبوا المباراة، وإضافة لمسة فنية جميلة كالعادة خاصة مشاركة زيزو وتسجيله ضربة الترجيح".