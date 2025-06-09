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"كل الهيلمان ده ويبقى المستوى ده؟".. رسالة نارية من خالد الغندور

01:26 م الإثنين 09 يونيو 2025

خالد الغندور

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كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، عقب خسارة الأهلي من باتشوكا المكسيكي، في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لبدء منافسات كأس العالم للأندية، فجر 15 يونيو، أمام إنتر ميامي، على أن يواجه بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وقال خالد الغندور، في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد كل الهيلمان ده والبروباجاندا دي يبقى المستوى ده؟؟ يا جماعة عاوزين نشوف أفضل، ده إحنا داخلين على الجد".

وتعادل الأهلي مع نظيره باتشوكا 1\1، خلال الساعات الماضية، أحرزه محمود حسن تريزيجيه قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

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