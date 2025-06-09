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"رقم تاريخي".. إبراهيم فايق يعلن نسبة مشاهدة زيزو

12:18 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    زيزو بقميص الأهلي
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كتب- محمد خيري:

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، نسبة مشاهدة ظهور أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عبر برنامجه خلال الأيام القليلة الماضية.

وظهر زيزو مع إبراهيم فايق عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، في برنامج "الكورة مع فايق"، عقب توقيعه للنادي الأهلي، ورحيله مجانا من نادي الزمالك.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إجمالي مشاهدات لقاء زيزو على شاشة MBC MASR 2 في جميع المنصات.. وعبر مقاطع الفيديو المختلفة وصل حتى الآن.. ‏79,465,000، ‏وهو رقم مرشح للزيادة".

وتحدث أحمد سيد زيزو خلال وجوده عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، عن أسباب رحيله من نادي الزمالك، والمعاناة والصعوبات التي واجهها، وسبب اختياره الانضمام للنادي الأهلي.

جدير بالذكر، أن أحمد سيد زيزو شارك لأول مرة بقميص النادي الأهلي، خلال مواجهة باتشوكا الودية خلال الساعات القليلة الماضية، وانتهت بخسارة الأهلي بركلات الترجيح.

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