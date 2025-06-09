كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لضربة البداية في كأس العالم للأندية، بمواجهة صاحب الأرض والجمهور، إنتر ميامي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخاض النادي الأهلي مباراة ودية، منذ ساعات قليلة، أمام باتشوكا المكسيكي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1\1، وخسر بركلات الترجيح، أحرز هدف الفريق الأحمر الوافد الجديد محمود حسن تريزيجيه.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي، في الساعة الثالثة فجر الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة (8 مساء السبت 14 يونيو بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة)، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضور جماهيري مرتقب في ظل مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق الأمريكي.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى برفقة كل من، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.