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أول تعليق من أحمد شوبير على خسارة الأهلي من باتشوكا

11:34 ص الإثنين 09 يونيو 2025
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    فريق الأهلي
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    زيزو بقميص الأهلي
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    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على ودية النادي الأهلي التي خاضها منذ ساعات قليلة، أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي مع نظيره باتشوكا 1\1، أحرزه محمود حسن تريزيجيه قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "باتشوكا المكسيكي يفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 في مباراة ودية استعدادًا لمونديال الأندية".

ويستعد الأهلي لبدء منافسات كأس العالم للأندية، فجر 15 يونيو، أمام إنتر ميامي، على أن يواجه بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

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