"أظهر ذلك بمجرد وصوله".. أول تعليق من مدرب الأهلي على ركلة جزاء زيزو

كتب- محمد خيري:

علق الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، على مستوى أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، ونجاحه في تسديد ركلة جزاء خلال المباراة الودية أمام باتشوكا المكسيكي.

وخاض زيزو أول مباراة بقميص النادي الأهلي، عقب الانضمام مباشرة، بعدما وصل إلى الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية.

قال ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة باتشوكا: "لا أعتقد أن تسديد زيزو لركلة الجزاء في مثل مباراة اليوم أمام باتشوكا أمر يسبب الضغط عليه، بل هي مباراة نستعد من خلالها لخوض بطولة كبيرة".

وأكمل: "زيزو بمجرد وصوله أظهر أنه يريد الإضافة للفريق وأن يساهم في جعل الفريق في أفضل مكان وسدد ركلة الجزاء بنجاح".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي خاض تجربة ودية أمام باتشوكا المكسيكي، ضمن الاستعدادات النهائية لمواجهة إنتر ميامي الأميركي في بداية مشواره بكأس العالم للأندية، وخسر بركلات الترجيح.