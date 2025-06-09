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"قبلنا التحدي".. ماذا قال ريبييرو بعد خسارة الأهلي من باتشوكا؟

11:03 ص الإثنين 09 يونيو 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

علق الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، على خسارة الأحمر خلال الساعات الماضية على يد باتشوكا المكسيكي وديا بركلات الترجيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأميركي، يوم الأحد المقبل، في أولى جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

قال ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الوقت قصير ورغم ذلك الفريق مستعد وأنا كذلك للتحدي والوصول إلى نقطة جيدة في كأس العالم للأندية، ولدي مسؤولية تجاه اللاعبين وقبلنا التحدي للظهور بشكل مميز".

أضاف: "سنذهب يوم 14 لخوض مباراة إنتر ميامي ولا أحد سيفكر في الوقت والجميع سينتظر منا الفوز وتقديم أداء جيد وسنحاول المنافسة والظهور بأفضل شكل ممكن، والفريق قدم كل ما لديه في الودية أمام خصم جيد".

وأكمل: "خضنا 8 حصص تدريبية قبل مباراة باتشوكا وحاولنا تصحيح بعض الأخطاء والظهور بأفضل شكل ممكن للفريق والمباراة كانت صعبة، اللاعبون تمكنوا من بذل مجهود كبير أمام منافس قوي".

واختتم تصريحاته: "يجب أن نستمر في تحسين الأداء للظهور في البطولة بأفضل شكل ممكن لنا".

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