الأهلي يتأخر أمام باتشوكا في الشوط الأول

كتب- محمد عبدالهادي:

انتهي الشوط الأول من اللقاء الودي الذي يجمع بين فريقي الأهلي وباتشوكا المكسيكي على ملعب تيشسي، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وحسم فريق باتشوكا نتيجة الشوط الأول لصالحه بعد تقدمه بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق جون كيندي بعد ارتباك دفاعي من لاعبو الأهلي.

وسيطر لاعبو الأهلي على بعض مجريات المباراة لإدراك هدف التعادل ولكن دون ترجمة حقيقة لأهداف لينتهي الشوط الأول بتأخره بنتيجة 1-0.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد وجراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا – أحمد رمضان بيكهام – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله_ حمدي فتحي - تريزيجيه - عمر كمال – كوكا – ياسر إبراهيم - ديانج – أفشة – أحمد رضا – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.