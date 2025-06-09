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قبل لقائه الأول مع الأهلي.. ماذا قدم زيزو في أول ظهور له مع الزمالك؟

09:00 ص الإثنين 09 يونيو 2025
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كتبت-هند عواد:

يقترب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الظهور الرسمي الأول مع الأحمر، بعد الانتقال إليه قبل يومين، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الأبيض.

وقد يكون الظهور الأول لزيزو بقميص الأهلي، في مباراة إنتر ميامي الأمريكي، فجر يوم الأحد 15 يونيو الحالي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ماذا فعل زيزو في أول ظهور له مع الزمالك؟

ظهر زيزو مع الزمالك لأول مرة يوم 17 فبراير 2019، ضد إنبي، عندما شارك اللاعب المنضم حديثا للأبيض بشكل أساسي، قبل أن يخرج في الدقيقة 67، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1 لصالح الأبيض.

وصنع زيزو الهدف الثاني للزمالك في شباك إنبي والذي أحرزه محمود كهربا، ومرر الأول 18 تمريرة صحيحة من أصل 19 تمريرة بنسبة نجاح 95%.

وكانت نسبة التمريرات الطولية 100%، إذ أنه قدم 3 تمريرات طولية بنجاح من أصل 3 تمريرات.

واستلم زيزو الكرة 21 مرة وفشل مرة وحيدة، واستخلص الكرة 6 مرات، فيما فقدها 3 مرات.

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أحمد سيد زيزو لنادي الأهلي فتتاح كأس العالم للأندية 2025 الزمالك زيزو
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