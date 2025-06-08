جمعهما الصليبي والزمالك.. أبرز 6 معلومات عن شهد مكرم خطيبة أحمد حمدي

كتبت-هند عواد:

في التوقيت الذي كان يواصل فيه أحمد حمدي لاعب الزمالك الملقب من قبل الجمهور بـ"كابتن ماجد" تعافيه من الصليبي داخل القلعة البيضاء؛ كانت شهد مكرم تنتظر أولى مبارياتها بالقميص الأبيض، وبينما تخوض مرانها على أحد ملاعب النادي أصيبت هي الأخرى بقطع في الرباط الصليبي.

الفارق بين الإصابتين نحو 5 أشهر، إذ أصيب حمدي في نهائي الكونفدرالية مايو 2024، فيما واجهت شهد نفس المصير في أكتوبر من نفس العام، أثناء مران فريق سيدات الزمالك لكرة القدم الذي أنشئ قبل أيام من التاريخ السابق، لخوض أول مباراة في تاريخه، ضد الأهلي.

لم يكن يعلم كل منهما أن القدر سيجمع بينهما مرة أخرى، لكن ليس بإصابة الصليبي أو باللعب للزمالك، هذه المرة بخطبة الثنائي.

واحتفل ثنائي الزمالك أحمد حمدي وشهد مكرم بخطبتهما، قبل قليل، وبعد يومين من لقاء تتويج الأول بكأس مصر، في مباراة حضرتها شهد لدعم الفريق.

من هي شهد مكرم خطيبة أحمد حمدي؟

بدأت شهد مسيرتها في كرة القدم داخل صفوف أكاديمية أرسنال في وادي دجلة، قبل الانضمام إلى ناشئات الفريق ومن ثم الفريق الأول، ورغم رفض عائلتها في البداية إلا أنها أحبت ممارسة اللعبة بشكل محترف ومع مرور الوقت أقنعتهم بالفكرة.

خلال فترة وجود شهد مكرم في وادي دجلة انضمت إلى منتخب مصر للناشئات، وبعدها رحلت عن صفوف الفريق وانضمت إلى المعادي واليخت، وفي بداية الموسم السابق، أعلن الزمالك تكوين فريق سيدات بعد قرار الاتحاديين الدولي والأفريقي، بضرورة وجود فريق كرة قدم للسيدات للحصول على الرخصة الأفريقية.

وكانت شهد مكرم من ضمن الصفقات التي أبرهما الزمالك، لكن بعد ما يقرب من شهر ونصف على الصفقة وقبل مباراة الجولة الأولى بالدوري ضدّ الأهلي، أصيبت شهد بقطع في الرباط الصليبي، ولم تلعب أي مباراة مع الأبيض حتى الآن.