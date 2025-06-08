18 صورة للاعبي الأهلي من ملعب "تشيس" استعداداً لمواجهة باتشوكا

كتب- محمد عبدالهادي:

وصل لاعبو النادي الأهلي لملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية استعدادًا لخوض لقاء باتشوكا الودي استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره باتشوكا المكسيكي، في الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الأحد (بتوقيت القاهرة).

وتواجد لاعبو الأهلي في أرضية ملعب المباراة قبل اجراء عمليات الاحماء، وذلك فور وصولهم للاستاد.

وكان المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، قد أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة باتشوكا، والذي شهد تواجد مشاركة الصفقة الجديدة محمد علي بن رمضان بشكل أساسي.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا كالتالي:

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد وجراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا – أحمد رمضان بيكهام – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله_ حمدي فتحي - تريزيجيه - عمر كمال – كوكا – ياسر إبراهيم - ديانج – أفشة – أحمد رضا – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.