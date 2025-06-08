أول 4 صور من حفل خطوبة أحمد حمدي على لاعبة الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خطوبته اليوم الأحد، على اللاعبة شهد مكرم، وذلك عقب ختام الموسم الكروي.

ونشر لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صور لخطوبته على شهد مكرم لاعبة الزمالك في فريق كرة القدم للسيدات.

وغاب أحمد حمدي عن المشاركة مع فريق الزمالك هذا الموسم بسبب إصابته بالرباط الصليبي التي تعرض لها في ختام الموسم السابق، وبالتحديد في نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

وشارك حمدي في دقائق معدودة بختام الموسم في مواجهة بيراميدز بالجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري، بعد تعافيه من الإصابة، ومن المنتظر أن يشارك بشكل طبيعي في الموسم الجديد مع الفريق.