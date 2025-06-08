مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ويلز

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

التشيك

جميع المباريات

إعلان

أول 4 صور من حفل خطوبة أحمد حمدي على لاعبة الزمالك

11:25 م الأحد 08 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خطوبة أحمد حمدي
  • عرض 4 صورة
    خطوبة أحمد حمدي
  • عرض 4 صورة
    خطوبة أحمد حمدي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خطوبته اليوم الأحد، على اللاعبة شهد مكرم، وذلك عقب ختام الموسم الكروي.

ونشر لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صور لخطوبته على شهد مكرم لاعبة الزمالك في فريق كرة القدم للسيدات.

وغاب أحمد حمدي عن المشاركة مع فريق الزمالك هذا الموسم بسبب إصابته بالرباط الصليبي التي تعرض لها في ختام الموسم السابق، وبالتحديد في نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

وشارك حمدي في دقائق معدودة بختام الموسم في مواجهة بيراميدز بالجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري، بعد تعافيه من الإصابة، ومن المنتظر أن يشارك بشكل طبيعي في الموسم الجديد مع الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خطوبة أحمد حمدي أحمد حمدي الزمالك حفل خطوبة أحمد حمدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان