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موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

10:55 م الأحد 08 يونيو 2025

سيراميكا كليوباترا

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كتب- محمد عبدالهادي:

حسم كل من فريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بطاقة التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الجارية، وذلك عقب تخطي دور النصف نهائي اليوم الأحد.

وخاض فريقي سيراميكا والبنك الأهلي مباراتي إياب دور النصف النهائي، حيث عبر كل منهما الإسماعيلي وإنبي بالترتيب، ليتأهلا للمباراة النهائية.

وفاز البنك الأهلي علي نظيره إنبي بنتيجة 4-2، في مباراتي الذهاب والإياب، بينما فاز سيراميكا إيابًا وذهابًا على الإسماعيلي بنتيجة 3-0.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

من المقرر أن يلتقي فريقي سيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر يوم الخميس المقبل الموافق 12 من شهر يونيو الجاري.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحمل لقب آخر نسختين من بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على المصري في نسخة 2023، وطلائع الجيش في نسخة 2024.

فيما توج مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى والتي أقيمت 2022، على حساب غزل المحلة.

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