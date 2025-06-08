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الإسماعيلي وإنبي يودعان كأس عاصمة مصر وتحديد طرفي النهائي

10:43 م الأحد 08 يونيو 2025

الإسماعيلي وسرياميكا

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كتب- محمد عبدالهادي:

اختتمت مساء اليوم الأحد، مباريات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بمواجهتي الإسماعيلي مع سيراميكا، وإنبي مع البنك الأهلي.

وانتهت مباريات النصف نهائي، بخسارة الاسماعيلي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0، وخسارة إنبي من البنك الأهلي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بهذه النتيجة ودع كل من الاسماعيلي وإنبي البطولة، بينما تأهل كل من سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي للمباراة النهائية.

جدير بالذكر أن بطولة كأس رابطة الأندية أقيمت 3 مرات من قبل، حيث توج بها فيوتشر في نسختها الأولى وسيراميكا كليوباترا حصل عليها مرتين، قبل أن يتم تغييرها هذا الموسم باسم كأس عاصمة مصر.

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الإسماعيلي وسرياميكا الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر إنبي
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