ظهور صفقة جديدة.. ريبيرو يعلن تشكيله الأول لمواجهة باتشوكا وديًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدرب الإسباني خوسيه ربييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي لخوض مباراة باتشوكا الودية، التي تقام مساء اليوم، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل الظهور الأول للصفقة الجديدة، اللاعب محمد علي بن رمضان، وذلك في وسط الملعب، بينما تواجد زيزو على مقاعد البدلاء رفقة كل من ديانج وأحمد رمضان بيكهام ومحمد سيحا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد وجراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا – أحمد رمضان بيكهام – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله_ حمدي فتحي - تريزيجيه - عمر كمال – كوكا – ياسر إبراهيم - ديانج – أفشة – أحمد رضا – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.