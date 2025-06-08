بتواجد زيزو.. 14 صورة لتحرك فريق الأهلي إلى ملعب مواجهة باتشوكا

كتب- محمد عبدالهادي:

تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب chase، بعد خروجها من فندق الاقامة لخوض لقاء باتشوكا الودي، والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره باتشوكا المكسيكي، في الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الأحد (بتوقيت القاهرة)، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

كواليس استعدادات الأهلي لمواجهة باتشوكا

أدى فريق الأهلي مرانًا خفيفًا صباح اليوم الأحد في فندق الإقامة، من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا لخوض المباراة الودية أمام باتشوكا.

كما عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، محاضرة فنية، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية، ومنح خلالها اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الذي يوافق فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.