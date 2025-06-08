كتب- محمد عبدالهادي:

كتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" منشورًا مثيرًا، أكد خلاله أن قناة MBC MASR ستشجع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، معتبرًا أن هذا الأمر طبيعي، نظرًا للشعبية الكبيرة للنادي الأهلي ولأنه يمثل مصر في بطولة تضم فرقًا أجنبية مثل بورتو، وبالميراس، وإنتر ميامي.

وأضاف فايق: "في البطولات المحلية نكون على الحياد، وهذا أمر إجباري، لكن في كأس العالم للأندية الوضع مختلف".

واختتم منشوره بالقول: "استعدوا للمفاجآت".

في المقابل، رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على منشور فايق بسؤال طريف قال فيه: "وهل جهزت القهوة؟".

وكان "آل الشيخ" طلب في وقت سابق من الإعلامي إبراهيم فايق، أن يكون ضيوف برنامجه مشجعين للنادي الأهلي، وألا يتسم بالحيادية خلال تحليل مباريات الأحمر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وديًا مع نظيره باتشوكا المكسيكي "في تمام الساعة 12 منتصف الليلة"، ضمن استعدادات الفريقين لمونديال الأندية.