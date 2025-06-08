كتب- محمد عبدالهادي:

فجر حازم فتوح وكيل اللاعبين المصري، مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، فيما يخص العرض المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، الذي يخص نادي نيوم السعودي والمقدم للزمالك في العام الماضي للتعاقد مع زيزو.

وكان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا صورة قديمة لعرض نادي نيوم السعودي بتاريخ 27-1-2024، الموجهة آنذاك لنادي الزمالك للتعاقد مع لاعب الفريق السابق أحمد السيد زيزو، المنتقل حديثًا لصفوف الأهلي.

وخرج حازم فتوح وكيل اللاعب لينفي صحة العرض المتداول، موضحًا، أن العرض الرسمي المقدم من نادي نيوم يختلف شكلًا وموضوعًا وكتب عبر حسابه الرسمي "إنستجرام": للتوضيح، ما يتم تداوله الأن في السوشيال ميديا على أنه المستند الرسمي لعرض نادي نيوم، غير صحيح".

وتابع: "المستند الرسمي لعرض نيوم تم إرساله رسميًا إلي رئيس النادي وإلى مستشاره بشعار النادي والعلامة المائية".

واختتم حازم فتوح: "العرض الرسمي يختلف شكلًا ومضمونا عن ماهو متداول".