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عمرو أدهم يودع محمد عبدالشافي بعد قرار اعتزاله

08:21 م الأحد 08 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد عبدالشافي
  • عرض 6 صورة
    محمد عبدالشافي
  • عرض 6 صورة
    محمد عبدالشافي
  • عرض 6 صورة
    محمد عبدالشافي
  • عرض 6 صورة
    محمد عبدالشافي
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كتب- محمد عبدالهادي:

ودع عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك لاعب الفريق محمد عبدالشافي بعد قرار اعتزاله كرة القدم عقب ختام الموسم الكروي، والذي جاء بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

وكتب عمرو أدهم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا: "الحمد لله والشكر لله مبروك لكل الزملكاوية، الزمالك بطلاً لكأس مصر بعد الفوز على نادي بيراميدز، وبطولة شهدت منافسة رياضية طبيعية ومباراة نهائية بين فريقين شهدت منافسة شريفة بعيدا عن أي قرارات ادارية باطلة تحركها الميول".

وتابع، "بطولة تضاف إلى رصيد بطولات الجهد والاجتهاد التي حصدها الزمالك على مدار تاريخه، أخذنا الحدث الأهم وهو فوز الزمالك بكأس مصر مع أحداث أخرى تافهة عن القيام بواجب الشكر والتقدير للاعبنا الرائع العظيم محمد عبد الشافي".

وواصل، "أنهي محمد عبد الشافي مسيرته الكروية بحدث يليق بتاريخه الكروي الدولي الحافل بفوز الزمالك بأقدم بطولة مصرية لكرة القدم،عبد الشافي الظهير الأيسر الأعظم في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك حفر اسمه بحروف من نور في قلب كل مصري وكل زملكاوي".

وواصل، "أنهي محمد عبد الشافي مسيرته الكروية بحدث يليق بتاريخه الكروي الدولي الحافل بفوز الزمالك بأقدم بطولة مصرية لكرة القدم،عبد الشافي الظهير الأيسر الأعظم في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك حفر اسمه بحروف من نور في قلب كل مصري وكل زملكاوي".

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