ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم للأندية.

ويقدم "مصراوي"، لزواره الكرام تغطية خاصة لأبرز استعدادات الأهلي لمباراة باتشوكا المكسيكي كالتالي:

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية والقناة الناقلة

يواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي وديا، في الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

لمتابعة التفاصيل.. موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية والقناة الناقلة

شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت اللقاء بالمجان التي أعلنت بث اللقاء عبر قناة أون سبورت 1، ويعلق التونسي رؤوف خليف على اللقاء.

لمتابعة التفاصيل.. شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

أول ظهور لـ تريزيجيه.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة باتشوكا المكسيكي

ويدفع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للأهلي، بالثنائي الوافد حديثا محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي.

. لمتابعة التفاصيل.. أول ظهور لـ تريزيجيه.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة باتشوكا المكسيكي

قبل مواجهة باتشوكا.. أرقام الأهلي في 6 مباريات سابقة أمام أندية المكسيك؟

ويمتلك النادي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا الليلة، سجلًا عريضًا أمام الأندية المكسيكية، والتي تمتد منذ عام 2006.

ماذا قدم الأهلي أمام الأندية المكسيكية؟

لمتابعة التفاصيل.. قبل مواجهة باتشوكا.. أرقام الأهلي في 6 مباريات سابقة أمام أندية المكسيك؟

كواليس آخر استعدادات الأهلي لمواجهة باتشوكا الودية الليلة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا اليوم الأحد، في فندق إقامة البعثة في مدينة ميامي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت أمريكا - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

لمتابعة التفاصيل.. كواليس آخر استعدادات الأهلي لمواجهة باتشوكا الودية الليلة