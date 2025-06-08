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قبل مواجهة باتشوكا.. أرقام الأهلي في 6 مباريات سابقة أمام أندية المكسيك

07:23 م الأحد 08 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 14 صورة
    أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو مباراة الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي، في اللقاء الودي الذي يجمع بينهما ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم للأندية.

ويمتلك النادي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا الليلة، سجلًا عريضًا أمام الأندية المكسيكية، والتي تمتد منذ عام 2005.

ماذا قدم الأهلي أمام الأندية المكسيكية؟

أول لقاء جمع النادي الأهلي مع أندية المكسيك، كان في عام 2006، وذلك ضد نادي كلوب أمريكا المكسيكى، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

اللقاء الثاني أمام باتشوكا المكسيكي، وكان ذلك في 2008، وخسر الأهلي بنتيجة 4-2.

اللقاء الثالث للأهلي كان ضد مونتيري في عام 2012، وخسر الأهلي بنتيجة 2-0.

اللقاء الرابع كان أمام مونتيري أيضًا وذلك في عام 2013 وخسر الأهلي بنتيجة 5-1.

اللقاء الخامس كان في 2022، وذلك أمام فريق مونتيري ، ونجح الأهلي في الفوز بنتيجة 1-0.

اللقاء السادس والأخير للأهلي أمام أندية المكسيك، كان أمام باتشوكا، وذلك في موسم 2024، وخسر الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-6.

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