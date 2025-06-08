زيزو: "تمنيت اللعب مع أبو تريكة وأتذكر هدفه في كلوب أمريكا"

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمنيته في اللعب بجوار أسطورة الأحمر السابقة محمد أبو تريكة.

وقال زيزو في حوار للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "كنت آمل في اللعب بجوار نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة ولدي ذكريات عديدة عن كأس العالم للأندية وشرف كبير لي اللعب فيها مع الأهلي".

وأضاف: "أتذكر هدف الكابتن محمد أبو تريكة في مرمى كلوب أمريكا، وتمنيت اللعب بجانبه، وبإذن الله نتمكن من تحقيق إنجازا جديدا، وشعرت بسعادة كبيرة بعد مساندة الجماهير، وهو ما منحني دوافع كبيرة في بداية مشواري مع الفريق.. أنا لا أطيق الانتظار لخوض أول مباراة لي، والجميع هنا في قمة التأهب لبداية المشوار".

واختتم زيزو: "شرف كبير لي وجودي في الأهلي، وسأقدم كل ما لديه، وسأسعى لبذل كل ما يمكن خلال البطولة لإسعادهم".

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