"تمثيلية سخيفة".. مدحت العدل يعلق على عرض الشباب السعودي لزيزو

كتبت-هند عواد:

علق الكاتب والمنتج مدحت العدل على عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق في يناير 2024، قبل أن يرحل في الانتقالات الحالية بالمجان إلى الأهلي.

ويمكن الإطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بأزمة رفض الزمالك لعرض مالي ضخم من الشباب السعودي، من هنا.

وكتب مدحت العدل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قصة عقد الشباب المدلس، العقد كان في يناير 2026 بقيمة 6 مليون دولار مقسطة على سنة كاملة وقيمة الدولار كانت 29 جنيه والمجلس كان له شهرين فقط وهو يتولى الإدارة".

وأضاف: "فهل يُعقل أن يبيع أفضل لاعب -حينها- في ذلك الوقت ونحن ننافس على الكونفدرالية والدوري وكافة البطولات؟! ومدة العرض للرد كانت 24 ساعة، وهذا يعني أنه عرض وهمي وغير جدي ولإحراج مجلس الإدارة، هذا حقْ يراد به باطل وعلى اللجان الماجورة التي فاحت رائحتها أن تحترم عقول الناس الذي يمشي بعضهم وراءها كالقطيع".

واختتم العدل: "الحقيقة المؤكدة والتي كنت طرفاً فيها هو عرض نادي الدرجة الثانية السعودي، أرجو أن يلتفت اللاعب لمستقبله ولا ينجرف وراء أكاذيب هو يعلمها والمذيع الذي استضافه أيضا يعلمها وهي تمثيليّة سخيفة لا يصدقها إلا البلهاء والسذج".

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