زيزو: "أي شخص يريد كتابة التاريخ طبيعي أن يختار الأهلي"

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاوضات الأحمر، مشيرا إلى أنه تلقى أكثر من عرض.

وقال زيزو في حوار عبر المركز الإعلامي للنادي الأهلي: "مفاوضات الانضمام للأهلي كانت إيجابية للغاية، وحاليًّا أضع كامل تركيزي في عملي بالملعب، ولم أتأثر بأي ضغوط خلال هذه الفترة، وكان لدي حماس كبير لارتداء قميص الأهلي".

وأضاف: "كنت أملك عروضًا عديدة بمقابل مالي كبير، ولكني اخترت الأهلي لأنني أرغب في كتابة تاريخ جديد وتحقيق بطولات وشعبية داخل وخارج إفريقيا، وهو ما جعل الأهلي أفضل اختيار بالنسبة إليَّ، سعيد للغاية بدعم جماهير الأهلي.. ورد الفعل على أنباء انتقالي للفريق جعلني أشعر بحماس كبير، وأعتقد أن حجم جماهيرية وكيان النادي الأهلي ظهر بشدة من خلال نسب المشاهدة والتفاعل مع فيديوهات انضمامي للفريق".

وواصل: "وصولي لهذا الرقم القياسي كان بفضل جماهير الأهلي التي أتمنى أن أسعدها بشكل عام، وأغلب لاعبي الفريق تواصلوا معه وقدموا له التهنئة على انضمامه للأهلي وارتبط بعلاقات وطيدة مع الجميع منذ فترة طويلة، وقريب منهم جميعًا".

واختتم زيزو: "أي شخص يريد أن ينجح ويكتب التاريخ من الطبيعي أن يختار الانضمام للأهلي.. وسعيد للغاية بهذه الخطوة".

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