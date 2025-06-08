ساعدني بشدة.. زيزو يتحدث عن دور والده في انتقاله إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دور والده مصطفى "زيزو"، في إتمام الصفقة.

وأعلن الأهلي التعاقد مع أحمد زيزو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وقال زيزو في حوار عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "سعيد للغاية ومتحمس لخوض أول مباراة بقميص النادي الأهلي، وأشعر بحماس وشغف كبير لبداية تحدٍّ جديد مع الفريق، وأتطلع إلى تقديم بداية قوية مع الأهلي".

وأضاف: "بالنسبة إلى لقب زيزو هو من والدي الذي كان يرتدي القميص رقم 10 وكان يعشق الكابتن عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق، وحصلت على نفس اللقب".

واختتم زيزو: "كأي أب يتمنى أن يرى ابنه في المكان الأفضل، وأن يراه الأحسن في الدنيا، وقد ساعدني بشدة خلال الفترة الماضية".

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