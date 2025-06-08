تدخل قطري.. حقيقة اتفاق الزمالك مع زين الدين بلعيد

كتب-مصراوي:

كشف مصدر بنادي الزمالك، حقيقة اتفاق النادي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق سانت ترويدن البلجيكي.

وأشارت أنباء خلال الساعات الماضية إلى أن الزمالك أنهى اتفاقه مع زين الدين بلعيد، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لمصراوي: "أحد الوكلاء رشح اسم المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق سانت ترويدن البلجيكي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واللاعب نال إعجاب مسؤولي الزمالك ولجنة التخطيط".

وأضاف: "لكن لابد من التخلص من خدمات المدافع المغربي صلاح الدين مصدق وإعارته في الفترة المقبلة، وفي نفس الوقت دخل نادي الوكرة القطري في مفاوضات مكثفة لضم زين الدين بلعيد خلال فترة الانتقالات".

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