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اجتماع في الزمالك لحسم مصير أيمن الرمادي

12:16 م الأحد 08 يونيو 2025
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 1_Easy-Resize.com
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كتب-مصراوي:

يعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا اليوم الأحد 8 يونيو، لحسم مستقبل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وانتهى عقد أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، بعدما حقق لقب كأس مصر مع الأبيض.

وقال مصدر لمصراوي: "رغم أن عقد أيمن الرمادي انتهى مع الزمالك، إلا أن مجلس إدارة الزمالك لم يحسم مصيره حتى الآن".

واختتم: "الاتجاه الأقرب هو رحيل أيمن الرمادي عن منصبه، والتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الزمالك، الإدارة ستعقد جلسة خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ القرار النهائي في ملف المدير الفني".

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