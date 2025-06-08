مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
23:59

باتشوكا

دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

- -
16:00

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال

- -
22:00

إسبانيا

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

مكالمة الخطيب وتهديد بالاعتزال.. تريزيجيه يكشف كواليس عودته للأهلي

11:49 ص الأحد 08 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الأهلي يضم محمود حسن تريزيجيه (6)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي يضم محمود حسن تريزيجيه (8)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي يضم محمود حسن تريزيجيه (2)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي يضم محمود حسن تريزيجيه (3)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي يضم محمود حسن تريزيجيه (5)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي يضم محمود حسن تريزيجيه (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس عودته من جديد إلى القلعة الحمراء، بعد 9 سنوات من الاحتراف.

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، بعد انتهاء إعارته مع الريان القطري، ليعود من جديد إلى فريقه الذي نشأ فيه.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "الخطيب اتصل بي وقال لي: هذا وقت العودة إلى النادي.. وهو من أنهى كل شيء مع طرابزون سبور، النادي طلب مبلغا كبيرا في البداية".

وأضاف: "لكني قلت لهم: سألعب للأهلي أو لن ألعب كرة القدم مجددا. وإذا لم يوافق طرابزون على بيعي للأهلي؟ كنت سأنفذ تهديدي وسأبقى في منزلي".

اقرأ أيضًا:

بينهم معلول.. أكثر 10 لاعبين من الأهلي مشاركة في كأس العالم

الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي أمام باتشوكا.. ومواجهة إنتر ميامي في مونديال الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه الأهلي عودة تريزيجيه طرابزون سبور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان