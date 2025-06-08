مكالمة الخطيب وتهديد بالاعتزال.. تريزيجيه يكشف كواليس عودته للأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس عودته من جديد إلى القلعة الحمراء، بعد 9 سنوات من الاحتراف.

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، بعد انتهاء إعارته مع الريان القطري، ليعود من جديد إلى فريقه الذي نشأ فيه.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "الخطيب اتصل بي وقال لي: هذا وقت العودة إلى النادي.. وهو من أنهى كل شيء مع طرابزون سبور، النادي طلب مبلغا كبيرا في البداية".

وأضاف: "لكني قلت لهم: سألعب للأهلي أو لن ألعب كرة القدم مجددا. وإذا لم يوافق طرابزون على بيعي للأهلي؟ كنت سأنفذ تهديدي وسأبقى في منزلي".

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