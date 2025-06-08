كيف احتفل نجوم الأهلي والزمالك بعيد الأضحى؟

كتبت-هند عواد:

احتفل نجوم الأهلي والزمالك بعيد الأضحى المبارك، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهدى لاعبو الزمالك كأس مصر إلى جماهير القلعة البيضاء، بمناسبة عيد الأضحى، فنشر عمر جابر صورته بالميدالية، وكتب: "رسالة ×.. عيدية".

واكتفى عبدالله السعيد بنشر تهنئة عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيما نشر ناصر منسي عدة صور له أثناء "الأضحية" ورفقة أصدقائه، إضافة إلى صورته مع والدته.

واحتفل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، بعيد الأضحى مع أصدقائه، ونشر صورته وهو يرتدي "الجلابية البيضاء" من داخل أحد المساجد.

وعكس لاعبي الزمالك، لم يتمكن لاعبو الأهلي من الاحتفال بعيد الأضحى مع أسرهم بسبب وجودهم في ميامي للمشاركة بكأس العالم للأندية، فاكتفي يحيى عطية الله ومحمد علي بن رمضان بنشر تهنئة بمناسبة العيد.

فيما نشر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي صورته أثناء سفر الفريق، وكتب: "كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد عليكم جميعا"، فيما نشر المغربي أشرف بن شرقي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب: "عيدكم مبارك سعيد بالصحة والسلامة وجميع التمنيات إن شاء الله".

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