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"لن آخذ على عاتقي التزامات".. ممدوح عباس يُفاجئ الزمالك بهذا القرار

02:26 ص الأحد 08 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، أنه سيقوم بتنفيذ كافة الالتزامات الخاصة به أمام نادي الزمالك في الفترة الحالي، مشيرا إلى أنه لن يتحمل أي إلتزامات أخرى تتعلق بالنادي في الفترة المقبلة.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "التزاماتي القائمة أمام نادي الزمالك كما هي، سيتم إتمامها بالكامل بما فيها مكافأة الفوز بكأس مصر".

وأضاف: "بعد هذا أنا استأذنكم، في أنني لن آخذ على عاتقي أية التزامات جديدة وشكرا".

وتولى ممدوح عباس تحمل التكاليف المادية الخاصة ببعض صفقات نادي الزمالك في الفترة الماضية، بالإضافة إلى وضع مكافأت مالية للاعبي الفريق في حالة الفوز وتحقيق العديد من البطولات.

يذكر أن نادي الزمالك، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز يوم الخميس الماضي، بركلات الترجيح ليتوج بلقب بطولة كأس مصر.

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