زيزو يكشف سر رقم قميصه مع النادي الأهلي.. ويختار اللاعب الأفضل في مصر

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رقم القميص الذي سيرتديه مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، عقب انضمامه بشكل رسمي إلى الفريق.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "رقم 25 مكمل معايا داخل النادي الأهلي، خاصة وأنه يمثل لي العديد من الذكريات الخاصة، فهو يتعلق بعيد ميلاد ابنتي".

وعن اللاعب الأفضل في مصر خلال الفترة الماضية أجاب: "قولا واحدا إمام عاشور هو اللاعب الأفضل في مصر".

وأضاف: "في حال تسجيل أي هدف في مباريات القمة أمام نادي الزمالك، لن أحتفل احتراما للفترة التي قضيتها داخل النادي".

وأعلن النادي الأهلي يوم الجمعة الماضي الموافق 6 يونيو الجاري، ضم أحمد سيد زيزو بشكل رسمي إلى الفريق، في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

ويستعد زيزو خلال الفترة الحالية، للمشاركة مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

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