كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه لم يتواصل مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى الآن.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "لم أتواصل حتى الآن مع ريفيرو المدير الفني للفريق، منذ الانضمام إلى المعسكر".

وأضاف: "على الرغم من ابتعادي عن الملاعب منذ شهر ونصف، لكنني أثق أن المدرب عند رؤيتي سيعلم أنني جاهز للمشاركة في المباريات، لأنني كنت أعلم على تجهيز نفسي بشكل مميز والمدرب لن يتوقع أنني بعيد عن المشاركة لمدة شهر ونصف".

واختتم زيزو تصريحاته: "كنت أحرص على التدريب بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، حتى أكون جاهز بشكل كبير على المستويين الفني والبدني".

وكان النادي الأهلي، أعلن يوم الجمعة الماضي الموافق 6 يونيو الجاري، التعاقد مع أحمد زيزو بشكل رسمي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

وفي السياق ذاته، يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

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