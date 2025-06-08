زيزو يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب ويرد على وصفه بصفقة القرن

كتب - يوسف محمد:

أعرب أحمد سيد زيزو الوافد الجديد إلى النادي الأهلي، عن سعادته عقب الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر، مؤكدا على رغبته الشديدة في المشاركة مع الفريق خلال المباريات.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الجمعة 6 يونيو الجاري، انضمام صاحب الـ29 عاما إلى الفريق بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وقال زيزو في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "التواجد في النادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب، سعيد بالانضمام إلى الفريق وانتظر اليوم الذي سأبدأ خلاله المشاركة مع الفريق".

وأضاف: "لا أرغب أن أصف صفقة انتقالي إلى الأهلي بصفقة القرن، لكنني أركز على المشاركة والظهور بشكل مميز مع الفريق وحصد البطولات، في النهاية الناس هي من تحكم على مستوايا مع الفريق".

وتابع: "عندما أشاهد فرحة الناس وسعادتهم في الشارع بانضمامي إلى الأهلي، بتحمس بشكل كبير وسعادتي تزداد".

وأكمل: "جمعتني مكالمة مع الكابتن محمود الخطيب، عقب التوقيع مع النادي الأهلي مباشرة وسعيد بهذه المكالمة".

واختتم زيزو تصريحاته: "الكابتن تحث معي في بعض التفاصيل، أخبرني بما ينتظرني في الفترة المقبلة، وقال لي (خليك زي ما انت متغيرش أي حاجة)".

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