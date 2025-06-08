مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

- -
16:00

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال

- -
22:00

إسبانيا

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الإسماعيلي

مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
23:59

باتشوكا

جميع المباريات

إعلان

زيزو يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب ويرد على وصفه بصفقة القرن

12:33 ص الأحد 08 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زيزو
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (10)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (8)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (12)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (11)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (7)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (4)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (5)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (6)
  • عرض 15 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (9)
  • عرض 15 صورة
    جلسة تصوير زيزو بقميص الأهلى فى ميامي 8_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعرب أحمد سيد زيزو الوافد الجديد إلى النادي الأهلي، عن سعادته عقب الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر، مؤكدا على رغبته الشديدة في المشاركة مع الفريق خلال المباريات.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الجمعة 6 يونيو الجاري، انضمام صاحب الـ29 عاما إلى الفريق بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وقال زيزو في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "التواجد في النادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب، سعيد بالانضمام إلى الفريق وانتظر اليوم الذي سأبدأ خلاله المشاركة مع الفريق".

وأضاف: "لا أرغب أن أصف صفقة انتقالي إلى الأهلي بصفقة القرن، لكنني أركز على المشاركة والظهور بشكل مميز مع الفريق وحصد البطولات، في النهاية الناس هي من تحكم على مستوايا مع الفريق".

وتابع: "عندما أشاهد فرحة الناس وسعادتهم في الشارع بانضمامي إلى الأهلي، بتحمس بشكل كبير وسعادتي تزداد".

وأكمل: "جمعتني مكالمة مع الكابتن محمود الخطيب، عقب التوقيع مع النادي الأهلي مباشرة وسعيد بهذه المكالمة".

واختتم زيزو تصريحاته: "الكابتن تحث معي في بعض التفاصيل، أخبرني بما ينتظرني في الفترة المقبلة، وقال لي (خليك زي ما انت متغيرش أي حاجة)".

أقرأ أيضًا:

"لا حياد وهزعل لو مش تالتة شمال".. وصايا تركي آل الشيخ لـ إبراهيم فايق قبل تغطية مونديال الأندية

رسمياً.. جمال بلماضي يعود لقيادة الدحيل القطري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو محمود الخطيب الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان