كتب - يوسف محمد:

علق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لقطة إزالة صورته من داخل ملاعب التدريب الخاصة بنادي الزمالك، بعد غضبهم من عدم تجديد اللاعب تعاقده مع الفريق.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "عمال نادي الزمالك قاموا بإزالة صورتي من داخل ملعب التدريب، لن يستطيع أحد من العمال بهذا التصرف إلا إذا كان هناك قرار من مجلس الإدارة".

وأضاف: "إذا كان هذا تصرف فردي من قبل العمال كما قيل، لماذا لم يقدم مجلس الإدارة بيان اعتذار عن هذا التصرف، ترك الموضوع يعدي دون أي رد فعل".

وتابع: "أتمنى حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، للأنني لم أتمكن من تحقيقها في الزمالك، كذلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

واختتم زيزو تصريحاته: "جاءت إلى الأهلي، بهدف التتويج بكافة البطولات المختلفة مع الفريق".

ويذكر أن عدد من عمال نادي الزمالك قاموا بإزالة صورة زيزو، في وقت سابق بعد انتشار أخبار توقيعه للنادي الأهلي وعدم تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

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