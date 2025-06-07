كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الجديد، أنه قام بتوقيع عقود انتقاله إلى القلعة الحمراء، خلال الفترة القانونية، التي يحق له خلال التوقيع مع أي فريق دون أن يتعرض لأي عقوبة.

وقال زيزو في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "وقعت للنادي الأهلي، خلال الفترة القانونية عقب انقطاع علاقتي مع نادي الزمالك بشكل نهائي".

وأضاف: "أتقاضى داخل النادي الأهلي، مقابل مادي أقل من المبالغ التي عرضت علي من الخارج وعرض الزمالك أيضًا، ليس هناك نادي في مصر يستطيع دفع أكثر من الأندية الخارجية التي تفاوضت معي".

وتابع: "الفكرة بالنسبالي مش في الفلوس، لكنني أفضل اللعب بجوار جمهور كبير ومرعب مثل جمهور الأهلي، عرض النادي الأهلي أقل من 30% مما كنت سأتقضاه في الخارج".

واختتم زيزو تصريحاته: "تشرفت باللعب داخل نادي الزمالك وسأقول لأبنائي أنني كنت جزء من الزمالك في يوم من الأيام، لم أكن أتمنى أن تكون النهاية بهذه الطريقة مع الزمالك".

ويذكر أن النادي الأهلي أعلن أمس الجمعة 6 يونيو الإعلان عن ضم صاحب الـ 29 عاما إلى الفريقي، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

أقرأ أيضًا:

"لا حياد وهزعل لو مش تالتة شمال".. وصايا تركي آل الشيخ لـ إبراهيم فايق قبل تغطية مونديال الأندية

رسمياً.. جمال بلماضي يعود لقيادة الدحيل القطري