علق إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، على المنشور الخاص بتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذي يتعلق بتغطية مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "لا هههه مفيش حياد، بعدين إحنا بتوع الأصلي المضروب مش بتاعنا".

وأضاف: "هنعمل تغطية بعون الله عظيمة تليق بالأهلي وتاريخه وجمهوره العظيم، المصورين الأمريكان هنلبسهم تيشيرت الاهلي".

وأكمل: "ولا تقلق يا معالي المستشار، معندناش محللين على قدهم".

وكان آل الشيخ وجه عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" منذ قليل رسالة إلى إبراهيم فايق جاءت كالتالي: " حبيبنا كابتن هيما، بعد أيام هتكون في أمريكا إن شاءالله لتغطية البطولة، وصيتي لك لا حياد لا حياد".

وتابع: "الوصية الثانية مهم تجيب ناس تفتح النفس ومحبوبة وغير حيادية، مش معقول تجبرني يا هيما أشوف تغطية مضروبة وحيادية".

وواصل: "متقفليش من المتابعة، والله الله بكابتن سيد وبركات وشباب التحليل اللي معاك والجنرال مدحت شلبي وفارس عوض، هزعل لو ماشفتكش وضيوفك بالتيشيرت، الاستديو ثالثة شمال".

واختتم آل الشيخ: "إحنا صيف وحر ومش ناقصينك".

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في أمريكا خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

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