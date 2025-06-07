كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى كواليس حصوله على تأشيرة السفر لأمريكا، موضحاً موقف لاعبي الزمالك.

وقال زيزو في تصريحات لبرنامج "قهوة فايق" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "الموضوع بتاع السفارة وتأشيرة أمريكا؟ كان تحسبًا لأي حاجة، أنا كنت بتفاوض مع أندية بتلعب في كأس العالم، ولو ما رحتش لنادي بيلعب كأس عالم كنت هروح أتفرج على البطولة".

وأضاف:"مكنتش أعرف إنها هتتفهم كده لأنها حاجة شخصية كإني رايح مشوار للبنك، لو كنت أعرف إن فيزا أمريكا بتطلع في يوم، ماكنتش هاروح في المعاد ده، وده كان تالت معاد وكان ممكن معرفش أطلعها".

وعن موقف لاعبي الأبيض:"معظم اللاعبين في الزمالك كانوا عارفين اللي بيحصل، ولما رجعت أتمرن كانوا بيكلّموني عادي وكنت واحشهم، استغربت رد فعل لعيبة عاشوا معايا طول السنة والمفروض فاهمين اللي بيحصل، استغربت رد الفعل ده".

وتابع نجم الأهلي:"نت عمرك ما شوفت مني حاجة وحشة، ودايمًا بكبّرك قدام الناس، وأي حد بيقولي حاجة بقوله لازم ترجع لفلان الأول".

وأتم حديثه:" لما أنا رجعت، إيه اللي حصل جديد يعني؟ أنا أعذر الناس لأنها بتسمع من طرف واحد، لكن انت بتصدق ليه".