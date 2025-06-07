زكي عبد الفتاح يحدد لمصراوي احتياجات الأهلى قبل كأس العالم للأندية

كتب - نهى خورشيد

تحدث زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق، عن رأيه في صفقات النادي الأهلي التي تم التعاقد معهاً استعداداً لمونديال الأندية، موضحاً ما ينقص الأحمر قبل البطولة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي:"طبعاً صفقات كبيرة ولاعبين كويسين جداً هيفيدوا النادي الأهلي كثيرًا، ولكن في اعتقادي النادي الأهلي يحتاج ضروري جدًا إلى ظهير أيمن عنده النزعة الهجومية المؤثرة، ووجوده مع محمد هاني في هذا المركز سيكون إضافة قوية للفريق".

وأضاف:" فكنت أتمنى أن يكون من ضمن هذه الصفقات ظهير أيمن، لأنه هيعمل فرق كبير للفريق".

وتابع حديثه قائلاً:"أعتقد أن صفقة حمدي فتحي لمدة فترة المونديال فقط، وبعد كده يرجع لفرقته في قطر، أعتقد أن هذا القرار جانبه الصواب بعض الشيء".

أتم:"متفهم أن هذا القرار اتُّخذ بعد دوشة وهجوم الجماهير على الإدارة بعد مباراة باتشوكا في كأس الكونتيننتال السابقة، مما اضطرّ الإدارة لاتخاذ هذا القرار، بس غير كده أعتقد أن كل الصفقات ستكون مؤثرة جداً".