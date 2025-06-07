مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

- -
16:00

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال

- -
22:00

إسبانيا

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الإسماعيلي

مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
23:59

باتشوكا

جميع المباريات

إعلان

زكي عبد الفتاح يحدد لمصراوي احتياجات الأهلى قبل كأس العالم للأندية

10:49 م السبت 07 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بعثة الأهلى 7_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    بعثة الأهلى 5_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    بعثة الأهلى 4_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    بعثة الأهلى 9_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

تحدث زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق، عن رأيه في صفقات النادي الأهلي التي تم التعاقد معهاً استعداداً لمونديال الأندية، موضحاً ما ينقص الأحمر قبل البطولة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي:"طبعاً صفقات كبيرة ولاعبين كويسين جداً هيفيدوا النادي الأهلي كثيرًا، ولكن في اعتقادي النادي الأهلي يحتاج ضروري جدًا إلى ظهير أيمن عنده النزعة الهجومية المؤثرة، ووجوده مع محمد هاني في هذا المركز سيكون إضافة قوية للفريق".

وأضاف:" فكنت أتمنى أن يكون من ضمن هذه الصفقات ظهير أيمن، لأنه هيعمل فرق كبير للفريق".

وتابع حديثه قائلاً:"أعتقد أن صفقة حمدي فتحي لمدة فترة المونديال فقط، وبعد كده يرجع لفرقته في قطر، أعتقد أن هذا القرار جانبه الصواب بعض الشيء".

أتم:"متفهم أن هذا القرار اتُّخذ بعد دوشة وهجوم الجماهير على الإدارة بعد مباراة باتشوكا في كأس الكونتيننتال السابقة، مما اضطرّ الإدارة لاتخاذ هذا القرار، بس غير كده أعتقد أن كل الصفقات ستكون مؤثرة جداً".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زكي عبدالفتاح الأهلى مونديال الأندية كأس العالم للأندية حمدي فتحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان