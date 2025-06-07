مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

0 0
21:45

صربيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فنلندا

0 2
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اندورا

0 1
19:00

إنجلترا

جميع المباريات

إعلان

"يهون كل شئ لأجل الزمالك".. أحمد سليمان يعلق على تتويج الأبيض بكأس مصر

09:54 م السبت 07 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفالات الزمالك (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفالات الزمالك (2)
  • عرض 7 صورة
    أحمد عاطف قطة يحتفل بهدفه أمام الزمالك
  • عرض 7 صورة
    أحمد عاطف قطة يحتفل بهدفه أمام الزمالك
  • عرض 7 صورة
    ناصر منسي يسجل هدف تعادل الزمالك
  • عرض 7 صورة
    ناصر منسي يسجل هدف تعادل الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تتويج الفريق الكروي بالقلعة البيضاء بقلب كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه.

وكتب سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يهون كل شئ وتهون الدنيا وأشوفك دايماً فوق يا زمالك.. لو خيرت بين ألف فرحة وفرحة لأخترت فرحة الفوز مع الزمالك أولاً وثانياً وللأبد".

وأضاف:"عاش الزمالك عظيماً بجمهوره ولجمهوره العظيم".

أحمد سليمان_Easy-Resize.com

وكان الفارس الأبيض توج قبل أيام بلقب كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بتيجة 8-7 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد سليمان كأس مصر القلعة البيضاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان