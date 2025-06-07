كتب - نهى خورشيد

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تتويج الفريق الكروي بالقلعة البيضاء بقلب كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه.

وكتب سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يهون كل شئ وتهون الدنيا وأشوفك دايماً فوق يا زمالك.. لو خيرت بين ألف فرحة وفرحة لأخترت فرحة الفوز مع الزمالك أولاً وثانياً وللأبد".

وأضاف:"عاش الزمالك عظيماً بجمهوره ولجمهوره العظيم".

وكان الفارس الأبيض توج قبل أيام بلقب كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بتيجة 8-7 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.