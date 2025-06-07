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حيرة لاعبين.. أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025

09:50 م السبت 07 يونيو 2025
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  • عرض 25 صورة
    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (9)
  • عرض 25 صورة
    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (6)
  • عرض 25 صورة
    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (4)
  • عرض 25 صورة
    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (7)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (30)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (8)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (27)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (26)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (32)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (23)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (3)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (21)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (22)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (2)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (20)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (18)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (19)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (15)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (13)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (12)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (16)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (10)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (24)
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    أرقام نجوم الأهلي في مونديال الأندية 2025 (11)
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كتب - مصراوي

اختار نجوم الفريق الأول بالنادي الأهلي أرقام قمصانهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، خاصة بعد رحيل عدد من عناصر الأحمر والتعاقد مع غيرهم.

وشهدت الفترة الأخيرة إعلان الأهلي رحيل؛ رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية وعلى معلول بالإضافة لخروج عمر الساعي من حسابات الجهاز الفني.

على الجانب الآخر، أنهت الإدارة الحمراء التعاقد رسمياً مع 6 صفقات جديدة وعلى رأسهم حمدي فتحي على سبيل الإعارة من الوكرة والحارس محمد سيحا وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد زيزو بالإضافة لعودة المالي آليو ديانج من الإعارة.

ويعرض "مصراوي" أرقام لاعبي الأهلي الجديدة في مونديال الأندية..

بن رمضان 5 بدلاً من ربيعة.

حمدي فتحي 8 بدلاً من أكرم توفيق.

بيكهام 17 بدلاً من السولية

أشرف بن شرقي يحتمل أن يرتدي 20 أو 34 أو 17

أشرف داري يتحمل أن يرتدي 4 أو 20

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النادي الأهلي كأس العالم للأندية الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية رامي ربيعة أكرم توفيق عمرو السولية على معلول أحمد سيد زيزو تريزيجيه
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