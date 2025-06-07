16 صورة من جلسة تصوير زيزو بقميص الأهلى فى ميامي

كتب - نهى خورشيد

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، جلسة تصوير جديدة لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمنضم حديثاً إلى صفوف القلعة الحمراء قادماً من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

وكتب حساب الأحمر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة:"إطارات من ميامي".

وفي سياق متصل، وصل زيزو قبل قليل إلى مطار ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً لإنضمامه إلى بعثة الأحمر المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فاريقاً.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولي بمونديال الأندية والتي تضم كلاً من إنتر ميامي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.